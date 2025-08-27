La poesía llega al centro de día de As Carolinas

La asociación cultural Mesa das Verbas de Vilagarcía de Arousa va a compartir una jornada de poesía y canciones populares dedicada a los dieciocho los residentes del centro de mayores Servisenior de As Carolinas este viernes a partir de las 16.45 horas. Contarán con la colaboración de Carlos Rey y con la presentación de Marcelino Romero.