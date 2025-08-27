La poesía llega al centro de día de As Carolinas
Vilagarcía
La asociación cultural Mesa das Verbas de Vilagarcía de Arousa va a compartir una jornada de poesía y canciones populares dedicada a los dieciocho los residentes del centro de mayores Servisenior de As Carolinas este viernes a partir de las 16.45 horas. Contarán con la colaboración de Carlos Rey y con la presentación de Marcelino Romero.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Las orcas cercan las Rías Baixas
- Las orcas entran en las rías para comer pulpo gallego
- Herida grave tras tropezar en el paseo de Pedras Negras
- La panleucopenia felina desborda los medios del Refuxio de Cambados
- El mapa de los apellidos de O Salnés
- La vendimia 2025 está lanzada
- Preocupación por el avance de especies invasoras
- Cambados brinda por los 101 de Amancio