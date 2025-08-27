El parque de A Xunqueira tendrá suelo de césped artificial

El Ayuntamiento de Vilagarcía invierte cerca de 50.000 euros en la renovación integral del parque infantil de A Xunqueira, donde se repararán los balancines y se sustituirán tanto el suelo como la valla exterior. A finales de 2024, ya se habían realizado obras en la zona de juegos más cercana al río de O Con, mientras que ahora es el turno de la que se encuentra al otro lado de la pérgola de madera. La Concellería de Parques e Xardíns, dirigida por Diego García, consideró prioritaria esta renovación, ya que entiende que esa parte del parque se encuentra deteriorada, «por el uso habitual, al ser un espacio muy transitado, y la exposición a todo tipo de inclemencias meteorológicas, que han desgastado el espacio».

El gobierno municipal tiene en marcha un plan de acción que abarca toda la red de parques del municipio. Sin ir más lejos, la semana pasada se informó de la reapertura de los parques de Ravella, Os Duráns y Matosinhos, lo que también requería una actuación integral. «El objetivo es garantizar el buen estado y la seguridad de estos espacios», señaló el concejal.

La empresa que se encarga de las obras es Garocaprim, que dispondrá de dos meses para llevarlas a cabo. Algunas de las actuaciones previstas son el cambio de suelo de caucho por otro de césped artificial o el repintado de la estructura con forma de barco.