A Pantrigueira recuerda a Marisé para siempre

El cruce de A Pantrigueira, en Vilanova de Arousa, vivió ayer un momento emotivo con el recuerdo a María Josefa Pérez Rodríguez «Marisé», propietaria de una pequeña taberna y tienda de pueblo a donde acudían todos los vecinos cuando necesitaban algo. Marisé, que falleció el pasado mes de junio a los 60 años de edad, dejó un recuerdo imborrable en los vecinos, convirtiéndose en amiga y confidente de muchos de ellos durante los años que mantuvo abierta la taberna en ese mismo cruce.

Fueron los mismos vecinos de A Pantrigueira los que acudieron al Concello de Vilanova a reclamar un homenaje en forma de nombre para una calle para la tabernera que no dudaba en ayudarles en muchas ocasiones, y el concello no dudó en aceptar la posibilidad de nombrar el cruce en el que se encontraba el establecimiento como «Cruce de Marisé» para que su recuerda siga siendo eterno.

Ayer por la mañana, el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, y varios concejales, acudían al cruce para bautizarlo «con el nombre que se merece, el de una persona que debe ser recordada por su bondad y su buen hacer». Fueron las hijas de María Josefa Pérez las encargadas de descubrir la placa que va a permanecer para siempre en ese lugar. Lo hicieron visiblemente emocionadas y agradeciendo a todos los vecinos el gesto de reclamar una calle para su madre a fin de mantener vivo su recuerdo. En el lugar también se concentraron unos 40 vecinos de la zona que irrumpieron en un fuerte aplauso cuando se descubrió la placa y agradecieron al grupo de gobierno su implicación en una iniciativa cargada de emotividad para todos los que allí se encontraban. Durán apuntaba ayer que «Marisé fue una gran persona que, desgraciadamente, nos dejó demasiado pronto».