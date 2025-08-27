Organizan las primeras batidas de jabalí en Arousa tras la aparición de daños en el campo

Las sociedades de caza de Arousa inician tímidamente las batidas por daños de jabalí. Por el momento, según Manuel Martínez, presidente de la Mesa Galega pola Caza, las pérdidas en la agricultura no son severas en el campo de O Salnés y Ullán, aunque ya empiezan a producirse casos.

En Portas, cuya sociedad dirige precisamente Martínez, abatieron dos animales en su primera batida. En Vilagarcía, los cazadores de Karsita salieron al monte por primera vez el pasado fin de semana, y mataron un jabalí.

En Meaño, O Corazón do Salnés sopesa solicitar una batida extraordinaria para este sábado, pues según su presidente, Rafael Otero, se están notificando daños en varias parcelas, sobre todo en la parroquia de Simes.

Por norma general, las sociedades cinegéticas realizan batidas durante el mes de agosto para tratar de controlar las pérdidas que los cerdos bravos provocan en algunos cultivos, sobre todo de maíz, a los que acuden para alimentarse.

Sin embargo, esta campaña se están organizando muchas menos salidas debido al intenso calor de las últimas semanas, que puede suponer un riesgo para la salud tanto de los cazadores como de sus perros, así como por elevado riesgo de incendio forestal.

"Todos estamos esperando a que llueva un poco", señala Martínez.

Con unas condiciones meteorológicas más benignas, con temperaturas suaves y más humedad ambiental, es probable que se incremente la actividad cinegética en los montes, si bien algunas sociedades todavía esperarán a principios de septiembre, salvo que se notifiquen daños extraordinarios. En el Tecor de Caldas, por ejemplo, prevén celebrar la primera salida el 7 de septiembre.

Los incendios

Los incendios forestales han condicionado también la actividad cinegética. Si bien la intensidad incendiaria en Arousa ha sido escasa, en comparación con lo sucedido en la provincia de Ourense, los municipios de la comarca han permanecido varios días en riesgo extremo de incendio, lo que desaconsejaba la presencia de cazadores en el bosque.

Los fuegos han afectado especialmente a Meaño, donde ardieron más de cien hectáreas de arbolado y monte bajo, según las estimaciones provisionales de los equipos de extinción. Gran parte de ese monte forma parte del Tecor de O Corazón do Salnés. Rafael Otero admite que "nos ardió una zona importante de caza menor", sobre todo en el monte de A Queimada, que pertenece a la parroquia de Xil.

Esta circunstancia afectará gravemente a la próxima temporada de caza menor (que arrancará a mediados de octubre), si bien el presidente de la sociedad de Meaño advierte de que, "por el momento no valoramos nada", y que en consecuencia es demasiado pronto para saber qué harán dentro de mes y medio.

Lo qué sí ven más próxima en el horizonte es una batida extraordinaria de jabalí, tras serles notificados daños, principalmente en maizales o jardines.