La obra de Veiga do Mar arranca en otoño desde O Preguntoiro

La primera fase de las obras de Veiga do Mar arrancará en otoño. Así se lo ha anunciado el Ayuntamiento de Vilagarcía a la asociación de vecinos de Vilaxoán. Se trata de un proyecto que los residentes en la localidad reclaman desde hace años, puesto que se trata de una calle con mucho tráfico (incluido de camiones) pero con malas condiciones de seguridad, por la escasa iluminación o la falta de aceras.

En noviembre del año pasado, se organizó en Vilaxoán una asamblea en la que técnicos y políticos explicaron a los vecinos el anteproyecto. Posteriormente, hubo dos reuniones con la asociación de vecinos, en la que se pulieron algunos detalles del proyecto, a sugerencia de los propios residentes.

Con este, Ravella ultima ahora dos proyectos muy relevantes para Vilaxoán, pues al de Veiga do Mar se suma el de Bouza de Abaixo, una importante arteria del pueblo que comunica la zona de la plaza de abastos con la carretera de Cambados.

En este sentido, la concejala de Urbanismo, Paola María Mochales, expuso a la asociación de vecinos las líneas generales del proyecto. El presidente del colectivo vecinal, Cándido Meixide, solicitará ahora al Ayuntamiento que se organice una asamblea, para explicar a todo el vecindario la iniciativa; o que les proporcionen a la asociación una copia de los documentos, para que ellos se la puedan mostrar a los vecinos, y ayudarles a presentar las alegaciones que estimen convenientes.

Veiga do Mar

La obra de Veiga do Mar marcará un antes y un después en el principal acceso a Vilaxoán por el sur. La primera fase, que Ravella quiere empezar antes de final de año, se hará entre el cruce de la antigua fábrica de Peña (en la calle O Preguntoiro) y la calle Almirante Fontán, a mitad de trazado.

Se va a construir una acera en el margen derecho (en sentido ascendente), se ampliará la señalización para el calmado de tráfico y se instalará más alumbrado público. A mayores, la empresa Mejillones Ría de Arosa, nueva propietaria de Conservas Peña, ha aceptado ceder al Concello una parte del frontal de la parcela, lo que permitirá aliviar mucho el trazado de la curva.

Se trata de un paso que se hizo tristemente conocido tras una etapa de la Vuelta a España de ciclismo de 2013, por la caída múltiple que se produjo en esa zona. Más de una década después, la curva es tan cerrada que los camiones tienen que invadir el carril contrario al maniobrar en ella.

Cándido Meixide afirma que también sería necesario que los transportistas respetasen el horario de paso con sus camiones. Asimismo, apunta que ya pensando en la segunda fase del proyecto (desde la actual Almirante Fontán hasta la carretera de Cambados) sería muy importante instalar un semáforo en el cruce, «aunque eso dependerá en último extremo de la Xunta», por ser la titular de la vía principal.

Bouza de Abaixo

La asociación de vecinos también está muy pendiente de la proyectada reforma integral de Bouza de Abaixo. Será, en palabras de Cándido Meixide, una actuación muy completa, puesto que se renovarán los servicios soterrados, los pavimentos y las aceras. El presupuesto estimado supera los 700.000 euros.

La asociación considera muy necesario que el Concello explique en detalle sus intenciones a los vecinos, ya sea organizando una asamblea como la de Veiga do Mar o prestándoles el proyecto para poder exponerlo en el local social, «porque cambian muchas cosas y los vecinos tienen que estar enterados», advierte Meixide.

A modo de ejemplo, señala que la reconversión del vial conllevará que tengan prioridad los peatones, y que eso, a su vez, se traducirá presumiblemente en la pérdida de varias plazas de aparcamiento, sobre todo en los puntos más próximos a la avenida de Cambados. También hay casas que podrían ver modificada su altura con respecto a la calle.

Meixide aboga por habilitar en la zona un aparcamiento nuevo, restringido para residentes, para aliviar la pérdida de plazas.