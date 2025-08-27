Los niños de la escuela de verano de Valga asaltan los micrófonos
Valga
Los niños de la segunda quincena de la escuela de verano de Valga protagonizaron la programación matutina de la radio local. Con la visita a la emisora se convirtieron en locutores durante unos minutos contando su experiencia con las actividades veraniegas.
Explicaron algunos de los juegos y talleres que realizan y no se olvidaron de mandar saludos a sus familias y amigos.
