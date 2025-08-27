Entrevista | Martín González Cambadés enfermo de leucemia al que dedican un partido benéfico
«Faríame moitísima ilusión ver o campo de Castrelo cheo de xente»
Castrelo celebra este domingo un partido benéfico no marco das súas festas que ten un dobre propósito, enviarlle folgos ao seu querido veciño Martín González, que está loitando contra a leucemia no hospital, e recadar fondos no seu nome para a asociación de pacientes oncolóxicos Asotrame
Coma moitos, a enfermidade cruzouse un día na vida cotiá de Martín Gónzalez. O que parecía unha catarreira común sacouno de urxencia do seu posto de traballo para ingresar directamente no Hospital de Montecelo, onde pasa longas tempadas dende o mes de maio. Non obstante, para a súa parroquia, Castrelo, non é un calquera, se non un querido e activo veciño co que quere ter un xesto de apoio nas festas de San Ramón e San Roque da fin de semana que non poderá gozar, nin organizar. Porque tamén é membro da comisión Aires Novos, que tivo a feliz idea de convertilo nun partido de fútbol benéfico cuxa redacación destinarase á asociación Asotrame de axuda a persoas transplantadas de medula ósea e doentes oncohematolóxicos.
Nesta carreira de fondo que é o cancro está o cambadés, que levou «unha sorpresa e ata me daba vergoña porque non fixen nada especial. Tocoume como lle podía tocar a calquera e por iso é bo estar sempre nas boas causas –coma sempre fai Castrelo–. Os asistentes o van pasar bomba e por unha entrada cun prezo simbólico –tres euros–. Faríame moitísima ilusión que o campo se enchera este domingo –18.30 horas–. E para o que non poida ir, facilitarase unha conta», contaba el mesmo dende o seu encerro hospitalario.
Atópase no terceiro ciclo de quimioterapia e volve estar illado tras un puñado de días nos que puido volver a casa para «despexarse un pouco», aínda que con moitas restricións. Coa única compañía da súa inseparable muller, os médicos e as enfermeiras, que «son un ceo, se non fóra por elas, levaríao peor». González recoñece que hai días mellores e outros malos, pero «de momento non tiven ningún baixón–intento manter a moral alta–, só físicamente », sobre todo despois das anteriores sesións, que «foron uns barridos brutais. Esta última é como de reforzo, a ver como responde o corpo». Será fundamental para decidir o seguinte paso, no que podería precisar un transplante dun doante, «se aparece», pero tamén van estudar se é posible autotransplantarlle a súa propia tras un proceso de medicación para a súa rexeneración.
Vai contando todo nas súas redes sociais, «Gústame onde vivo»: «Intento facelo en plan broma, por se lle axuda a alguén na mesma situación». E así, a pesar do «pau» que recibiu aquel día no que unha analítica desvelou que as súas defensas estaban case a cero por unha leucemia aguda, non perde o seu característico sorriso. «A primeira noite xa foi de illamento, estaba só e pensaba sobre todo nos críos –ten dous fillos– ata que algo me fixo click e pensei, bueno, polo menos xa me atoparon o que é e teño tratamento».
A súa fiel escudeira préstase tamén aos seus simpáticos memes e para ela, e toda a súa familia, e todos os que lles mandan as «moitísimas mensaxes» de apoio que está a recibir, só ten verbas de agradecemento. En outubro cumpre o medio siglo e haberá que facer outra festa.
