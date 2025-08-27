Marcha por el puente de A Illa en apoyo a la flotilla por Gaza

Las banderas de Palestina volverán a verse en A Illa de Arousa. Si la pasada semana se vieron en las dornas que navegaron ante el muelle de O Cabodeiro, coincidiendo con la celebración de Galiza Martir, el próximo sábado ha surgido una convocatoria por redes sociales para participar en una marcha por el puente en apoyo a la flotilla SUMUD Global, que trata de llevar ayuda a los palestinos, y contra el genocidio que está cometiendo Israel en la franja de Gaza. La cita será a las 112.30 horas, con salida desde la sede de la Escola de Navegación Tradicional de A Illa.

La Escuela de Navegación Tradicional (ENT) de la Asociación Cultural e Deportiva Dorna de A Illa de Arousa ya celebró un acto similar el pasado 17 de agosto en el entorno del muelle de O Cabodeiro en una jornada que tuvo una doble vertiente, por un lado, el rechazo al alzamiento de 1936, coincidiendo con el aniversario del asesinato de Alexandre Bóveda, mientras por el otro, la repulsa a lo que está ocurriendo en Gaza, con el genocidio del pueblo palestino a manos de Israel. Todas las embarcaciones participantes izaron en sus mástiles banderas de Palestina antes de dar lectura a un pequeño texto de Susana Sánchez Aríns y concluyendo con la canción «O Carro» de Fuxan os Ventos sobre el poema de Manuel María.