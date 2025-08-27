A Illa celebra la segunda edición del campamento «Igualix»

Por segundo año consecutivo, la Concellería de Igualdade del Concello de A Illa organiza un campamento infantil gratuito durante la primera semana de septiembre. Igualix es una iniciativa, enmarcada en el Plan Corresponsables, que está dirigida a niños de entre 3 y 12 años y se desarrollará en las Casas Modernistas de la calle Marqués de Bradomín.

La actividad será totalmente gratuita y se desarrollará entre el 1 y el 5 de septiembre entre las 10.00 y las 14.00 horas.

El campamento nace con el objetivo de ofrecer un espacio de cuidado y entretenimiento para la infancia durante los últimos días de las vacaciones estivales, al tiempo que se fomenta la educación en valores de igualdad. La iniciativa está dirigirá a niños con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años de edad.

La inscripción se realizará a través de un formulario mediante código QR o a través del teléfono 694 21 64 84 en horario de atención. Las inscripciones son limitadas y se adjudicarán siguiendo las bases establecidas en el Plan Corresponsables. Esta acción se concibe como una medida de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, facilitando a las familias que puedan incorporarse a sus rutinas durante estos días previos al inicio del curso escolar.