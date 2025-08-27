Lendakaris Muertos tocará el sábado 13 de septiembre en el Revenidas

El festival Revenidas de Vilaxoán se celebra del 11 al 14 de septiembre, y la organización desveló ayer los horarios. Así, apunta que el concierto del sábado a mediodía, uno de los más esperados por el público, será el de Lendakaris Muertos, banda de punk-rock que subirá al escenario a las 12.30 horas, en el que será su último concierto en Galicia antes de su «parón indefinido».

Otros conciertos muy esperados son los de The Rapants (20.20 horas del jueves 11); Fermín Muruguza (21.30 del viernes), o Baiuca (0.40 horas, también del viernes); Heredeiros da Crus (20.05 del sábado) o Riot Propaganda (23.00 horas, también del sábado); o la Orquestra Bravú Xangai, que actúa el domingo por la tarde.

La organización también anuncia que a partir del 1 de septiembre los precios para el festival se incrementarán.