La Festa Mariñeira de Cambados permite iniciar la tercera fase de restauración de «Airexa»

La dorna «Airexa» en su estado actual. / FdV

La Asociación Vela Tradicional está satisfecha con el resultado de la Festa Mariñeira celebrada a principios de agosto en Cambados porque permitirá dar un impulso a la rehabilitación de la dorna «Airexa»: «Somos optimistas con la recaudación y nos va a permitir iniciar la tercera fase, acercándonos así al objetivo de completarla en 2026», explicaron desde la entidad sin ánimo de lucro.

Cabe recordar que precisaba entre 10.000 y 15.000 euros para acabar su transformación en un buque escuela. De hecho, esperan que pueda navegar en la próxima edición de la celebración, que va a estudiar si mantiene el cambio de fecha realizado este año o si regreso a junio.

Pero desde la entidad quisieron recalcar sobre todo, el haber conseguido «un importante respaldo institucional a este proyecto que, sumado a la solidaridad de muchas entidades privadas, multiplica de manera significativa el valor de lo conseguido».

Asimismo pusieron en valor el «esfuerzo conjunto» de todos los miembros de la asociación, amigos y colaboradores, así como la «implicación del Concello a través de la Concellería de Patrimonio» para sacar adelante ese completo programa de música, gastronomía, divulgación del patrimonio... Y que les anima a seguir en este y otros proyectos como de la gamela de Cambados, que impulsa el Clube Mariño Salnés.

