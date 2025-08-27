La Escola Infantil de Meis mejora su eficiencia energética

El presidente de la Diputación, Luis López, y la alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, visitaron ayer la Escola Infantil de O Mosteiro, donde se han ejecutado una serie de obras para mejorar su eficiencia energética y la habitabilidad de las instalaciones, utilizadas por 39 niños y sus correspondientes profesores.

Las obras suponen una inversión de 467.000 euros que ha aprontado la Diputación de forma íntegra a través del +Provincia y del PON 2030 tras apuntar el Concello la necesidad de acometer la actuación. Esta ha servido para que el edificio sea más eficiente desde el punto de visa energético y que pueda dar cabida a un mayor número de plazas por medio de la redistribución de espacios y la construcción de un aula en la zona de guardería. Las actuaciones se han centrado en ola renovación del envolvente del edificio, con la inclusión de aislamiento térmico y en la renovación de la carpintería exterior. Por otra parte, se procedió a la climatización de los espacios con aerotermia y a la producción de agua caliente con un termo de bomba de calor, soluciones que reducirán la pegada de carbono de estas instalaciones.

«En mi primera visita a Meis, en noviembre de 2023, firmábamos un convenio con el Concello para hacer realidad esta obra con un excelente resultado y con unas instalaciones que reportan una mayor comodidad a todos los usuarios», explicaba ayer el presidente de la Diputación.

Giráldez, por su parte, recordaba que esta era «una obra muy necesaria porque, en verano, los niños morían de calor, y en invierno, costaba calentar las instalaciones». También reconoció que la convivencia entre la actividad de la Escola y las obras no ha sido fácil, trasladado a parte de los niños mientras otros convivían con una actuación cargada de medidas de seguridad, pero el balance es muy positivo».

López reafirmó su compromiso con los municipios pequeños como Meis, un concello que, este ejercicio, tiene previsto recibir más de un millón de euros a través de los diferentes programas de la Diputación.