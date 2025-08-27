La Diputación defiende que contratar a más bomberos tiene plazos que cumplir

La Diputación defendió ayer su gestión del Consorcio Provincial de Bombeiros frente a las quejas de los trabajadores, señalando que el proceso de contratación de más personal acordado a principios de año está sujeto a unos plazos y que, en todo caso, sigue su curso para que, de no haber contratiempos, los nuevos efectivos –17–estén incorporados en 2026.

La dotación de más personal sería una solución a las quejas emitidas el lunes por el comité de los bomberos porque están llegando al límite de horas extraordinarias anuales–80– y esto provoca cierres momentáneos de parques, generando situaciones de «desprotección» a la población. Así lo contaba en referencia a lo sucedido con el incendio industrial de Impex Europa, en agosto en Vilagarcía, cuando O Morrazo estaba cerrado y las tres estaciones restantes tuvieron que centrarse en este grave siniestro.

Preguntado al respecto durante una visita en Meis, el presidente provincial recordó que el acuerdo se firmó a principios de año y aseguró que el proceso para incrementar la plantilla total de 73 a 90 efectivos está iniciado, pero aún no es efectivo porque, «como cualquier proceso administrativo, conlleva unos plazos. Son los que son y ellos lo saben. No hubo nada que lo parase, sigue su curso, nosotros cumplimos», aseguró.

«Lideramos la solución»

Así, Luis López confía en que, si toda marcha según lo previsto, los nuevos bomberos se incorporen el año que viene. De hecho, defendió la gestión provincial de este consorcio en el que también está la Xunta, recordando que cuando llegaron al gobierno de la Diputación, hace dos años, había protestas de los bomberos en toda Galicia y un problema de años acumulados por las reivindicaciones de estos profesionales. «Nos sentamos con ellos» y «lideramos» la resolución de un conflicto establecido también en el resto de las cuatro provincias. «Ellos mismos manifestaron que, a nivel de la provincia de Pontevedra, pues, probablemente, se le pueda atribuir que hubiera acuerdo en el conjunto de toda las diputaciones», añadió.

Según López, esto se tradujo en «mejoras» para la plantilla con la firma del primer convenio colectivo para estos profesionales de la provincia, así como la dotación de más personal. «También aprobamos la nueva RPT y estamos redactando proyectos para hacer mejoras en los cuatro parques», recordó el presidente provincial.

Este paquete de reparaciones y modernización de las instalaciones está valorado en algo más de tres millones de euros. En el caso de los ubicados en O Salnés, son 714.000 euros para la sede de Vilagarcía y 868.000 para la de Ribadumia.