Catoira presume de ser uno de los concellos que más reciclan

Catoira ha logrado situarse por encima de la media en la comunidad en reciclaje de envases ligeros durante 2024.

Así lo confirmó el alcalde, Xoán Castaño, tras reunirse con representantes de Ecoembes para analizar los datos del pasado año. Cada vecino del municipio separó 20,8 kilos de plásticos, latas y briks en el contenedor amarillo, frente a los 15,6 que promedian en la comunidad gallega.

Desde el Concello aseguran que «la tendencia continúa al alza en 2025, con previsiones que podrían elevar la cifra hasta los 26,2 kilos por persona si se mantiene el nivel de aportación registrado en el primer semestre».

El regidor destaca que la situación con los residuos impropios, es decir, aquellos que no deben depositarse en el contenedor, «es mucho mejor que en el resto de la comunidad», lo que refleja una mayor concienciación vecinal en Catoira.

Esta mejora no ha sido solo en cuanto a los envases, el papel y el cartón también experimentaron un aumento, alcanzando los 12,3 kilos por habitante, lo que eleva a 33,1 los kilos reciclados por persona a lo largo del pasado ejercicio.

Castaño felicitó a los vecinos por su implicación, pero recordó que aún queda camino para alcanzar los objetivos de la normativa estatal. Entre las medidas previstas, figura la ampliación y renovación de los contenedores amarillos y azules en todo el municipio.