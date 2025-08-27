Una cambadesa denuncia demoras en una asistencia a su hijo con dependencia

Una vecina de Cambados, Pilar Rodríguez, denunció ayer que la organización de las consultas por la época estival han provocado un retraso de algo más de dos semanas en el cambio de la sonda que precisa su hijo, que padece el tipo más severo de espina bífida.

La mujer relata que acudió a Atención al Paciente, pero «no me dan solución, solo me dicen que no van a quitar a otro paciente para poner a mi hijo. Al ser verano, solo hay consulta los viernes, pero no hay hueco y él necesita cambiar la sonda cada dos meses; un plazo que se cumplió el pasado 8 de agosto y eso es un material que se deteriora y puede provocarle una infección», relató la mujer.

Asegura que la única alternativa que le han dado a un servicio que le vienen prestando en el Hospital do Salnés «es que lo lleve por urgencias para que le hagan el cambio, pero yo no puedo andar yendo con mi hijo plagado de cables», añade Rodríguez.

Su intención es presentar una queja, pues si bien comprende el derecho al descanso de los trabajadores, «no tenemos culpa de la organización del servicio por vacaciones. Antes siempre me llamaban un día antes para ir los martes y los jueves, porque es preciso medicarlo antes, y ahora me encuentro con esto», añadió.