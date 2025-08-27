El BNG lamenta la gestión de Cacabelos en Entrehortas y demanda explicaciones

Tras las actuaciones del alcalde, José Cacabelos, en las obras de la calle Entrehortas, el BNG critica sus «malas gestiones» y argumenta que «a pesar de que se había anunciado que la reforma tenía un plazo de ejecución de dos o tres meses, va camino de cumplirse un año». Además, aseguran que «siguen apareciendo problemas y retrasos», por lo que instan al regidor a «explicar con claridad y lo antes posible» cuándo van a finalizar las obras y quién va a asumir los sobrecostes.

Anselmo Noya, líder nacionalista en O Grove, recuerda que «desde el inicio surgieron problemas por la falta de permiso de Patrimonio para retranquear el muro de la vía».

El portavoz subraya que además del conocimiento popular y de la nomenclatura de Conricado, «que dan pistas de las condiciones de la zona», había evidencias técnicas que deberían «haber puesto en guardia al Concello» a la hora de planificar correctamente la obra.

La humanización de la calle «contaba con un estudio geotécnico de 2023 que confirmaba la existencia de piedra granítica próxima a la superficie cerca de la parte alta de la carretera», afirman desde el BNG.

Sobre este informe cuentan que «aclara que se necesitan retroexcavadoras para abrir los primeros niveles del suelo» además de utilizar «equipos picadores para abrir fracturas en la roca junto con excavadoras potentes para retirar el material».

Noya argumenta que en el momento en el que la empresa abrió el terreno y encontró las losas, «el Concello debió exigir a la constructora los medios necesarios para realizar los trabajos con agilidad».

Ante esta situación, relatan que lo óptimo habría sido «modificar el proyecto para incorporar los nuevos costes y una ampliación del plazo de ejecución de ser necesaria».

Sin embargo, «lo único que sabemos es que hubo máquinas permanentemente estropeadas y una obra que avanzó a paso de tortuga sin que el alcalde diese ningún tipo de cuentas», cuenta el portavoz.

Desde el BNG definen el caso de Entrehortas como una nueva muestra de la «inacción y dejadez» del gobierno local.

Por ello, preguntan «qué decisiones tomó y qué gestiones hizo el gobierno local» y exigen «claridad» sobre quién se va a hacer cargo del sobrecoste .

Concluyen reclamando «que se hagan públicos los plazos reales». No se olvidan de que las máquinas de la empresa constructora «ocupan buena parte de las plazas de aparcamiento en la zona desde antes de la Festa do Marisco de 2024».

Claman por el vecindario, que está punto de cumplir un año «sufriendo el traqueteo de estas máquinas desde las 8.00 todos los días». Durante el verano, «hubo saturación, falta de plazas y demás complicaciones que lastran al concello», afirman pidiendo una solución desde filas nacionalistas.