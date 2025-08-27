Las biotoxinas cierran la mitad de los polígonos bateeiros gallegos

El anticipado episodio tóxico otoñal que empezó a fraguarse en las rías gallegas a mediados de mes se mantiene firme. Tanto es así que a estas alturas hay una veintena de polígonos mejilloneros cerrados, es decir, casi la mitad de los existentes en la comunidad.

La principal consecuencia del «cóctel» de biotoxinas en que se ha convertido este proceso natural es el cierre de absolutamente todas las bateas de mejillón de la ría de Pontevedra, provista de ocho polígonos a los que están adscritos algo más de trescientos viveros flotantes.

Algo mejor están las cosas en la de Vigo, con doce polígonos en los que se agrupan medio millar de bateas. A media mañana de ayer se decretó la apertura de los cinco polígonos de Redondela, de tal modo que continuaban inoperativos el Vigo A y los seis de Cangas.

Así transcurren las jornadas de puertas abiertas organizadas por la Consellería do Mar en el Intecmar, bajo dirección de Covadonga Salgado. / Noé Parga

También están cerrados temporalmente dos de los cuatro polígonos de Muros-Noia, donde se localizan un centenar de parques de cultivo, y prohibida está igualmente la extracción en el puñado de bateas pertenecientes al único polígono de la «ría» de Baiona.

Arousa

La de Arousa, que con alrededor de 2.300 de las 3.300 bateas gallegas es la más productiva de la comunidad, se mantiene relativamente «limpia», con una veintena de polígonos abiertos.

Los únicos cerrados en estas aguas, de momento, siguen siendo el Grove C2 y el Grove C4, tal y como ayer confirmaba el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar).

Los últimos resultados analíticos obtenidos en estas instalaciones, asentadas en Vilagarcía, indican que la toxina diarreica (DSP) se mantiene, e incluso se incrementa ligeramente, en la estación oceanográfica Boca Sur, de la ría de Pontevedra, y en las viguesas de Baiona, Boca Norte y Boca Sur.

El avance de algunos de los dinoflagelados causantes de la toxina diarreica (DSP). / Intecmar

En esta misma ría se aprecia un incremento de dinoflagelados del género «Pseudo-nitzschia», principal causante de la toxina amnésica (ASP, Amnesic Shellfish Poison).

Más concretamente, se detectó el aumento de células en la estaciones oceanográficas de Moaña, Samil y Estación Fija.

En el «Informe técnico sobre identificación y cuantificación de fitoplancton tóxico en agua de mar» emitido a las diez de la mañana de ayer también se aprecia un aumento de dinoflagelados «Gymnodinium catenatum», causantes de la toxina paralizante (PSP, Paralytic Shellfish Poison).

En este caso se hacen notar en la estación Boca Sur de Pontevedra y en las Boca Sur y Boca Norte de Vigo.

Además, la de Chapela arroja una «presencia significativa» de los dinoflagelados «Alexandrium», entre los que se identifican alrededor de treinta especies y son también causantes de la PSP.

Manuel Méndez

Este avance de las biotoxinas, como es lógico, no solo provoca cierres de bateas, sino también de bancos marisqueros.

De ahí que siga prohibida la extracción de infaunales en cinco de las siete zonas habilitadas en la ría de Pontevedra, en la mitad de las existentes en Vigo, en dos de las tres localizadas en Muros-Noia y en una de las siete zonas productivas de la ría de Arousa.

Plan especial de reparqueo en la ría de Vigo

También en relación con la actividad mejillonera, decir que la Consellería do Mar acaba de conceder un permiso especial a los bateeiros para poder mantener mejillón «estocado en sacos» hasta el 15 de enero de 2026.

Es una resolución de la delegación territorial de Vigo, que dirige Elena Suárez, con la que se da respuesta positiva a una petición de la Sociedade Cooperativa Galega Limita de Mexilloeiros de Galicia (Socomgal), una de las históricas del sector bateeiro.

FARO AROUSA / INAKI ABELLA DIEGUEZ

El mes pasado dicha entidad propuso a la Consellería la colocación de cien cuerdas a mayores de las ya autorizadas para «estocar» en sacos el mejillón destinado a exportación.

Se trata de la conocida práctica de «reparqueo», con la que se consigue que el molusco enviado a Francia o Italia soporte mejor el viaje, tras permanecer días sumergido en el agua ya dentro del saco.

Condiciones

Mar accedió a la petición de Socomgal, que tiene validez para la ría viguesa. Pero dejando claro que el número de cuerdas con sacos instaladas en cada batea no puede exceder de cien.

Asimismo, dichas cuerdas «deben estar claramente identificadas con una marca de color verde en su parte superior de, al menos, 30 centímetros de longitud», explican en la Consellería de Marta Villaverde.

No son las únicas condiciones, pues también se exige a Socomgal que el número máximo de sacos reparcados en cuerda sean dieciséis, y que cada uno de esos sacos contenga un máximo de diez kilogramos de mejillón.

Una depuradora de moluscos cambadesa. / Noe Parga

Preocupación entre los depuradores

Por otra parte, vecinos y empresarios muestran su preocupación por la sucesión de apagones que se registran en el suministro eléctrico del Concello de Cambados. Especialmente en el entorno de la zona portuaria de Tragove, de ahí que las principales damnificadas sean las diferentes firmas depuradoras de moluscos allí asentadas.

Pero no son los únicos afectados, ni mucho menos, ya que la situación también estaría afectando a negocios de hostelería y no pocos vecinos que dicen haber alertado ya al Concello.

También lo hicieron los empresarios de la depuración y comercialización de moluscos, quienes aseguran que «los cortes en el suministro eléctrico no solo provocan interrupciones puntuales de la producción, sino que causan importantes daños y pérdidas en los equipos electrónicos que requieren de un flujo energético estable».

Una depuradora de moluscos en Tragove. / Iñaki Abella

Los propios depuradores argumentan que «si se tratara de problemas puntuales sería algo entendible y asumible, pero lamentablemente, estamos hablando de cortes eléctricos casi diarios desde hace un mes».

Los afectados por esta situación en Tragove sostienen que «el problema se extiende a otros puntos de Cambados», y llegan a decir que «también en A Modia tienen dificultades, lo cual puede convertirse en un problema mayor ahora que ha comenzado la vendimia».

Los denunciantes lamentan que «no parecen plantearse soluciones a corto plazo para acabar con esta inestabilidad en el suministro eléctrico» que consideran «impropia de un país avanzado y del siglo XXI».