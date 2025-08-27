Arosa: «Portos cobra por actividades en O Cantiño 10.000 euros sin invertir nada»

«Portos, por las actividades que se han desarrollado en el paseo de O Cantiño solo este verano ha ingresado más de 10.000 euros, pero en el mantenimiento del mismo no ha invertido uno solo». Así de contundente se muestra el alcalde del municipio, Luis Arosa, harto ya de aguardar a que la administración autonómica ejecute una actuación «digna y adecuada» para una de las principales fachadas marítimas del municipio. «No podemos seguir con ese paseo marítimo de los años 90 en el que aparecen agujeros cada dos por tres, sino que hay que acometer una actuación urgente que permita su modernización, con la construcción de un parking subterráneo y una mejora sustancial de su estado», explica Arosa.

Es por ello que ha vuelto a reiterar su petición de reunión con los responsables de Portos, una reunión que solicitó ya el pasado mes de junio pero que no ha encontrado ningún tipo de respuesta. «Si existe respuesta, y bien rápida, para cobrar las tasas por los eventos que se organizan en ese espacio, como son las fiestas gastronómicas, donde cobran rápidamente las tasas».

Las deficiencias no se limitan al propio paseo, sino que se extienden también por la calle adyacente, donde Arosa afirma que «los pasos de peatones están prácticamente borrados ya que llevan sin pintarse desde hace años, ignorando que por ellos, este verano, han pasado miles de personas que nos han visitado». También advierte Arosa de que, con la llegada del invierno, «no solo van a volver a aparecer los agujeros, sino que el paseo va a convertirse en una auténtica pista de patinaje debido al limo que acumulan las piedras». Insiste en que «en A Illa estamos cansados de pagar por todas las actividades y que ignoren los servicios que necesitamos».