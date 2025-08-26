La Xunta saca a concurso la ampliación del colegio Rosalía de Castro, en O Grove

Tras una larga espera, la Xunta de Galicia ha sacado a licitación los trabajos de ampliación del CEIP Rosalía de Castro, en el Concello de O Grove.

Después de la confirmación del proyecto el pasado mes de mayo, el gobierno autonómico ha presentado una propuesta de actuación presupuestada en 1.719.078 euros, que deberá llevarse a cabo en un plazo estimado de doce meses.

En cuanto a la superficie construida supera los mil metros cuadrados, divididos en 991,35 metros cuadrados de construcción cerrada junto a 33.15 de abierta.

Esto refleja que los trabajos engloban varios tipos de obras en las diferentes zonas del centro educativo.

Destacan la rehabilitación y ampliación del edificio principal, y la demolición de las antiguas viviendas de profesores anexas, actualmente en desuso, para construir un gimnasio-comedor.

Además se planea la adaptación de los espacios exteriores a la normativa vigente de accesibilidad y el Plan de Nueva Arquitectura Pedagógica con la instalación de rampas para facilitar el acceso, entre otras medidas.

Al tratarse de una obra de gran envergadura que cuenta con varios puntos de actuación, el desarrollo del proyecto se ha dividido en fases.

La primera contempla la sustitución del edificio anexo por la instalación del gimnasio, con sus respectivos vestuarios, además del comedor, la sala de instalaciones y almacenes.

Las empresas interesadas en sacar adelante el proyecto, contarán con varias semanas para prepararlo, debiendo presentar sus propuestas antes del 15 de septiembre a las 14.00 horas.

Además, se trata de una licitación exclusivamente electrónica, por lo que la preparación, presentación, custodia y apertura de ofertas se realizará a través del Sistema Electrónico Xunta de Galicia (Silex).

Los antecedentes

«El objetivo principal es aumentar la superficie de los espacios docentes y complementarios, adaptarlos al Plan de Nueva Arquitectura Pedagógica y mejorar la habitabilidad, accesibilidad y funcionalidad del centro», explican en la memoria del proyecto.

Tras el estudio realizado, aseguran que «el centro carece de aulas de Infantil y Primaria, salas de desdoble, espacios reducidos para biblioteca y música, además de un área administrativa insuficiente».