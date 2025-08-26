Vista Real impulsa doscientos proyectos emprendedores en O Salnés
El Polo de Emprendemento se ha convertido en un vivero de empresas que reciben asesoramiento personalizado | Colabora también en la remuda generacional en el rural
A. G.
El Polo de Emprendemento de O Salnés, asentado en Vista Real, ha visto nacer a más de 200 empresas en los últimos meses, 200 acciones de emprendimiento que han recibido apoyo y colaboración para adentrarse en los mercados y buscar su nicho de negocio. Ese es el objetivo con el que nació esta iniciativa, una de las más numerosas de las tres que existen en la provincia de Pontevedra.
Las dependencias de Vista Real fueron visitadas ayer por la directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, y por el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán. Ambos no dudaron en resaltar la labor que se realiza en estas dependencias pero también el dinamismo emprendedor que existe en una «ciudad difusa, como es esta comarca, con más de 100.000 habitantes, en la que existen muchas ideas de negocio que solo necesitan el impulso necesario para hacerlas realidad».
Mariño también destacó que, entre las iniciativas que se impulsan desde este Polo se encuentra la beca de remuda de negocios, un servicio que facilita la transmisión de empresas, especialmente en el mundo rural, al conectar a personas interesadas en vender o alquilar su empresa con otras dispuestas a continuar con su actividad. Los polos ofrecen un acompañamiento especializado a lo largo de todo el proceso de remuda o transmisión de negocios ya en funcionamiento en Galicia, proporcionando asesoramiento, agilidad y apoyo técnico. Además, la bolsa de remuda funciona como un escaparate de oportunidades reales para aquellas personas que desean poner en marcha un proyecto empresarial sólido y viable, reduciendo los riesgos de otro desde cero.
Dos ejemplos de emprendimiento femenino
La visita al Polo de Emprendemento de Vilanova sirvió para mostrar dos ejemplos de la apuesta y apoyo que se presta a las mujeres emprendedoras. No en vano, durante la misma, dos participantes de Vilagarcía en esta iniciativa contaron su experiencia. La primera fue Sila Santiso, promotora de la empresa DTF Galicia, dedicada al diseño y estampado textil, serigrafía, detalles para eventos, trofeos y medallas, gravado y corte láser de pulseras entre otras cosas. La otra fue María Búa que se ha lanzado al mundo empresarial con la firma Morousa Tours, con la que promueve sentir y comprender cada lugar desde dentro, a través de encuentros reales con personas locales que comparten su saber y experiencia vital, sus costumbres y su forma de vida. Ambas son solo dos de los ejemplos de las 200 firmas que el Polo de Emprendemento de Vista Real está impulsando a través de una iniciativa en la que se asesora en todos los aspectos a sus responsables, con estudios de mercado, respaldo burocrático e ideas para sacar adelante la idea de negocio que manejaban cuando llegaron al pazo vilanovés.
