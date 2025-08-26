Vista Real impulsa doscientos proyectos emprendedores en O Salnés

El Polo de Emprendemento de O Salnés, asentado en Vista Real, ha visto nacer a más de 200 empresas en los últimos meses, 200 acciones de emprendimiento que han recibido apoyo y colaboración para adentrarse en los mercados y buscar su nicho de negocio. Ese es el objetivo con el que nació esta iniciativa, una de las más numerosas de las tres que existen en la provincia de Pontevedra.

Las dependencias de Vista Real fueron visitadas ayer por la directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, y por el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán. Ambos no dudaron en resaltar la labor que se realiza en estas dependencias pero también el dinamismo emprendedor que existe en una «ciudad difusa, como es esta comarca, con más de 100.000 habitantes, en la que existen muchas ideas de negocio que solo necesitan el impulso necesario para hacerlas realidad».

Mariño también destacó que, entre las iniciativas que se impulsan desde este Polo se encuentra la beca de remuda de negocios, un servicio que facilita la transmisión de empresas, especialmente en el mundo rural, al conectar a personas interesadas en vender o alquilar su empresa con otras dispuestas a continuar con su actividad. Los polos ofrecen un acompañamiento especializado a lo largo de todo el proceso de remuda o transmisión de negocios ya en funcionamiento en Galicia, proporcionando asesoramiento, agilidad y apoyo técnico. Además, la bolsa de remuda funciona como un escaparate de oportunidades reales para aquellas personas que desean poner en marcha un proyecto empresarial sólido y viable, reduciendo los riesgos de otro desde cero.