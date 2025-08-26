Vilaxoán recibe la ansiada mejora de iluminación en su campo de fútbol

El Concello de Vilagarcía invierte 18.000 euros en la mejora de la iluminación en el campo de fútbol de Vilaxoán. La Xunta Local de Gobierno aprobó ayer la actuación, que se realizará «inmediatamente», aseguran desde Ravella.

También se ha autorizado la compra de 600 asientos individuales para el pabellón Sara Gómez, a cambio de 8.700 euros. La Concellería de Deportes continúa con la puesta a punto de los espacios deportivos de cara al arranque del curso.

En el caso del campo de fútbol de Vilaxoán, fue el propio San Martín el que trasladó la necesidad al concello. La empresa Fase Service Partner se encargará de ampliar los focos orientados hacia el campo.

Aprovechando la actuación, «la empresa también revisará y adecuará las líneas eléctricas, garantizando su seguridad y correcto funcionamiento», confirman.