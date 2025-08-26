Vilanova reúne a lo mejor del «blues» durante un intenso fin de semana

Los amantes del «blues» de la comarca de O Salnés tendrá la ocasión de disfrutar de algunos de los mejores grupos gracias a la celebración del Vilablues, un festival que llega a Vilanova tras años recorriendo la geografía gallega. El festival se presentó ayer en la Estación Marítima de Vilanova, con la presencia del alcalde del municipio, Gonzalo Durán; el organizador del evento, Goomer Meijón; y Xosé Manuel Merelles, el líder de la banda Mad Martin Trío, uno de los doce grupos que van a participar en el evento.

El Vilablues contará con dos escenarios, uno situado en el parque de O Cabo y el otro en la plaza do Parque, junto a las estatuas de Valle-Inclán. El evento dará inicio el viernes en este último espacio con una sesión vermú prevista para las 13.00 horas y que protagonizarán The Blues Moonshiners.

A partir de las 19.00 horas llegarán The Pontiaks y Mad Martin Trío en ese mismo lugar. A partir de las 22.00 horas, la actividad se trasladará al parque de O Cabo, donde se subirán al escenario Xacobeo Adrián Costa Blues Band (22.00 horas), Los Deltonos (23.30) y Shirley Davis & The Silverbacks (1.00).

Al día siguiente, la actividad volverá a arrancar de mañana en la plaza do Parque con una actividad para los pequeños en el palco de la música. La sesión Vermú traerá la música de Malabesta a las 13.00 horas, mientras que al atardecer se subirán al escenario The Suitcase Brothers (19.00) y Jay Dou & The Blues Preachers (20.15). La noche trasladará toda la actividad al parque de O Cabo donde actuarán Nico Wayne Toussaint Band (22.00), Gisele Jackson & The Shu Shu’s (23.30) y TT Syndicate (1.00). El festival también contempla varias actividades paralelas a las musicales a fin de atraer a un buen número de personas y familias al evento.