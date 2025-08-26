Las urgencias no bajan en O Salnés y este fin de semana ascendieron a 1.856

La presión turística sigue manteniendo al alza las asistencias sanitarias de urgencia en la comarca de O Salnés, que este fin de semana registró un total de 1.856 atenciones entre los centros de salud y el hospital. El global del área sanitaria Pontevedra-O Salnés fue de 3.805.

El Sergas aportó ayer los datos correspondientes al periodo comprendido entre el viernes y el domingo pasados. El Punto de Atención Continuada (PAC) de Vilagarcía volvió a atender el mayor número, con 461, seguido del de Baltar (Sanxenxo), con 385; Cambados, 333, y O Grove, con 248. A estas hay que sumar las urgencias intrahospitalarias del Hospital do Salnés, que fueron 429.

El total es más reducido respecto al fin de semana anterior, cuando se celebraron eventos multitudinarios como la Festa da Auga. Más concretamente, en unas 600 atenciones menos. No obstante, en ese balance también se incluía un día más, el jueves, al ser el puente festivo.

Del mismo modo, estas 1.856 asistencias en los servicios de urgencias de los centros de salud y el centro comarcal de Ande son ligeramente superiores a los registros de principios de agosto, cuando la presencia de turistas y de celebraciones como la Festa do Albariño llenaron la comarca, aunque, cabe recordar que la celebración cambadesa también contó con un hospital de campaña municipal con personal médico. También en el Auga de Vilagarcía.