SmartPeme ofrece otro curso de capacitación tecnológica
El taller abordará el uso profesional de la red social Instagram
La Diputación de Pontevedra ofrece mañana un nuevo taller de capacitación tecnológica al amparo de la Red Smartpeme+. Se llama «Cómo utilizar Instagram para promover tu empresa», será en formato telemático, con inscripción previa y comenzará a las 11.00 horas .
Fuentes provinciales detallaron que en la sesión, los participantes conocerán sus funcionalidades desde un enfoque profesional y también cómo aplicar la mejor estrategia en función de sus objetivos. El taller será impartido por Laura Carrera, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y con una amplia experiencia asesorando a empresas de diversos sectores en el ámbito de la comunicación y del marketing digital.
Las inscripción pueden realizarse en un formulario de la web de este servicio. La institución provincial destina este año 1,45 millones de euros a la red Smartpeme+ y Acelera Pyme Rural para asesorar a personas emprendedoras desde las oficinas de Barro, Cambados, Lalín, Ponteareas, Pontevedra, O Porriño y Vigo.
Cabe recordar que desde estas iniciativas se llevan a cabo actividades formativas relacionadas con el crecimiento empresarial y la transformación digital, asesorando a hasta 2.500 emprendedores, autónomos y pymes al año e impartiendo alrededor de 200 talleres formativos y actividades complementarias, detallaron sus responsables.
