SmartPeme ofrece otro curso de capacitación tecnológica

La Diputación de Pontevedra ofrece mañana un nuevo taller de capacitación tecnológica al amparo de la Red Smartpeme+. Se llama «Cómo utilizar Instagram para promover tu empresa», será en formato telemático, con inscripción previa y comenzará a las 11.00 horas .

Fuentes provinciales detallaron que en la sesión, los participantes conocerán sus funcionalidades desde un enfoque profesional y también cómo aplicar la mejor estrategia en función de sus objetivos. El taller será impartido por Laura Carrera, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y con una amplia experiencia asesorando a empresas de diversos sectores en el ámbito de la comunicación y del marketing digital.

Las inscripción pueden realizarse en un formulario de la web de este servicio. La institución provincial destina este año 1,45 millones de euros a la red Smartpeme+ y Acelera Pyme Rural para asesorar a personas emprendedoras desde las oficinas de Barro, Cambados, Lalín, Ponteareas, Pontevedra, O Porriño y Vigo.

Cabe recordar que desde estas iniciativas se llevan a cabo actividades formativas relacionadas con el crecimiento empresarial y la transformación digital, asesorando a hasta 2.500 emprendedores, autónomos y pymes al año e impartiendo alrededor de 200 talleres formativos y actividades complementarias, detallaron sus responsables.