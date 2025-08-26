Somos Ribadumia exige que se licite el contrato de Axuda no Fogar
Somos Ribadumia reclama al Concello que saque a licitación el Servizo de Axuda no Fogar porque el contrato con la actual concesionaria lleva «vencido desde principios de año y queda en el aire, a expensas de que en cualquier momento la empresa se desvincule del Concello o deje de coger nuevas altas, algo que ya sucedió anteriormente».
Así lo indica el concejal Sergio Soutelo, señalando la urgencia, pues beneficia a 80 familias de dependientes y hay otras 50 en proceso de tramitación. Asimismo plantea que se «valore y se estudie seriamente la municipalización o, como alternativa, mancomunar el servicio de forma temporal o definitiva, para asegurar la calidad y estabilidad».
En su moción recuerda que las trabajadoras de este servicio llevan tiempo protestando para reclamar una actualización y mejora del convenio marco y, de hecho, incluye peticiones a la Xunta en este sentido, para que se equiparen los salarios al IPC, «acumulando y eliminando escalas salariales discriminatorias».
También que incremente la aportación que da a los Concellos, por lo menos hasta cubrir el 50% del coste real. No obstante, insiste en la parte que le toca al Ayuntamiento y también solicita que el nuevo contrato incluya mejoras para las trabajadoras y que ningún solicitante quede sin servicio.
