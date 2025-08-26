Ribadumia contará con dos puntos de recarga para vehículos eléctricos

El Concello de Ribadumia ha comenzado las obras para la instalación de dos puntos de recarga de vehículos eléctricos, que estarán situados en la calle Espadeiro, a la altura del número 3. Se trata de un proyecto que permitirá dotar al municipio de dos plazas de estacionamiento con acceso a recarga de alta potencia, favoreciendo la movilidad sostenible y el uso de vehículos menos contaminantes.

La actuación deriva del acuerdo adoptado por el pleno en marzo de 2024, por lo que se aprobó la cesión a la Mancomunidade de O Salnés de los espacios necesarios para llevar a cabo esta iniciativa. De hecho, este proyecta afecta a los nueve municipios que conforman la comarca, dentro de una estrategia del ente para implantar este tipo de elementos a través de una gestión, mantenimiento y explotación más eficiente.

El proyecto impulsado desde la Mancomunidade cuenta con una subvención del «Plan Nacional de Sostenibilidad Turística en Destinos Xacobeos». En concreto, la actuación en Ribadumia consistirá en la instalación de un punto de recarga trifásico, de 200 kilovatios de potencia, preparado para dar servicio a todo tipo de vehículos eléctricos. El equipamiento será de acceso libre, situado en una zona de estacionamiento público y diseñado para ofrecer una experiencia segura y rápida a los usuarios. Desde el Concello de Ribadumia destacaban ayer que esta intervención supone un paso más en el compromiso con el medio ambiente y con la transición hacia un modelo de movilidad más sostenible. Además, también reforzará el atractivo que posee para visitantes y peregrinos.