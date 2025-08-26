Preocupación entre los depuradores de moluscos de Cambados

Vecinos y empresarios muestran su preocupación por la sucesión de apagones que se registran en el suministro eléctrico del Concello de Cambados. Especialmente en el entorno de la zona portuaria de Tragove, de ahí que las principales damnificadas sean las diferentes firmas depuradoras de moluscos allí asentadas.

Pero no son los únicos afectados, ni mucho menos, ya que la situación también estaría afectando a negocios de hostelería y no pocos vecinos que dicen haber alertado ya al Concello.

También lo hicieron los empresarios de la depuración y comercialización de moluscos, quienes aseguran que «los cortes en el suministro eléctrico no solo provocan interrupciones puntuales de la producción, sino que causan importantes daños y pérdidas en los equipos electrónicos que requieren de un flujo energético estable».

Una depuradora de moluscos en Tragove. / Iñaki Abella

Los propios depuradores argumentan que «si se tratara de problemas puntuales sería algo entendible y asumible, pero lamentablemente, estamos hablando de cortes eléctricos casi diarios desde hace un mes».

Los afectados por esta situación en Tragove sostienen que «el problema se extiende a otros puntos de Cambados», y llegan a decir que «también en A Modia tienen dificultades, lo cual puede convertirse en un problema mayor ahora que ha comenzado la vendimia».

Los denunciantes lamentan que «no parecen plantearse soluciones a corto plazo para acabar con esta inestabilidad en el suministro eléctrico» que consideran «impropia de un país avanzado y del siglo XXI».