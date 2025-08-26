El PP carga contra el BNG por su plante a Guisasola

El PP de A Illa criticó durante el fin de semana lo que califica de «plante institucional» del BNG, que forma parte del bipartito isleño, al diputado provincial Marcos Guisasola durante una visita a las dependencias del colegio Torre-Illa. Ese plante se debió a la presencia de Matías González Cañón, candidato conservador a la Alcaldía, en unos hechos que califican de «surrealistas y que dejan bien a las claras el sectarismo del BNG que ni entiende ni respeta la democracia».

Los conservadores recuerdan al BNG que «aunque no les guste, representamos a muchos vecinos de A Illa, casi 1.500, y ellos son la última fuera política de este municipio, por lo que vamos a estar en los actos de la Xunta y de la Diputación, siempre que nos lo permita el trabajo, ya que tenemos todo el derecho a saber que es lo que se está haciendo en este Concello».