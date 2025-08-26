Plan especial de reparqueo de mejillón para la ría de Vigo

La Consellería do Mar acaba de conceder un permiso especial a los bateeiros para poder mantener mejillón «estocado en sacos» hasta el 15 de enero de 2026.

Es una resolución de la delegación territorial de Vigo, que dirige Elena Suárez, con la que se da respuesta positiva a una petición de la Sociedade Cooperativa Galega Limita de Mexilloeiros de Galicia (Socomgal), una de las históricas del sector bateeiro.

FARO AROUSA / INAKI ABELLA DIEGUEZ

El mes pasado dicha entidad propuso a la Consellería la colocación de cien cuerdas a mayores de las ya autorizadas para «estocar» en sacos el mejillón destinado a exportación.

Se trata de la conocida práctica de «reparqueo», con la que se consigue que el molusco enviado a Francia o Italia soporte mejor el viaje, tras permanecer días sumergido en el agua ya dentro del saco.