La orina de los perros también causa importantes daños en el mobiliario urbano de Vilagarcía

El intenso trabajo de reparación y mantenimiento que realiza el Ayuntamiento de Vilagarcía en los diferentes espacios públicos, prestando especial atención a los jardines, fuentes y mobiliario urbano de todo tipo, llega también a las farolas ornamentales de la ciudad.

Estos elementos, al igual que sucede con las zonas verdes, se ven claramente afectados por la orina de los perros, que con el paso del tiempo llega a corroer los tornillos de sujeción de la base de las luminarias. De ahí la necesidad de invertir para mejorar su imagen e incluso evitar accidentes.

Esta mañana, sin ir más lejos, los operarios municipales actuaban en la calle peatonal de Covadonga, entre la céntrica plaza de Galicia y la de España, donde recientemente fue preciso retirar una farola que sufrió graves desperfectos a causa de un accidente.

Lugar que ocupaba una farola rota. / M. Méndez

Pero hay otras que amenazan con desplomarse en cualquier momento, precisamente a causa del deterioro de la estructura provocado por el paso del tiempo y, sobre todo, la acción de los canes, tal y como reconocían los propios trabajadores.

Las labores de mantenimiento desplegadas en la calle de Covadonga, que se suman al reciente pintado de buena parte de las farolas y bancos del centro urbano, suponen un desembolso añadido para las arcas del Concello.

Una administración que, en repetidas ocasiones en los últimos años, realizó llamamientos a la colaboración ciudadana e incluso desplegó campañas divulgativas tendentes a concienciar a los dueños de los perros, pidiéndoles que recojan los excrementos de sus mascotas y limpien la orina que afecta tanto a espacios públicos como a edificios particulares y a diferentes establecimientos.

Los trabajos de reparación de una de las farolas, hoy mismo. / M. Méndez

Los más damnificados, en cualquier caso, siguen siendo los jardines y parques, donde los perros campan a sus anchas y no solo defecan u orinan, sino que pisotean y arrancan las plantas.

Es por ello que procede recordar que no pueden estar sueltos y que sus dueños son responsables directos de sus acciones.

Y de ahí la llamada al civismo que realizan también vecinos y comerciantes, cansados de soportar la presencia de excrementos y orina en las calles, portales y entradas de garaje.