O Salnés licita un bombeo «especial» para ayudar al consumo de agua estival

La Mancomunidade do Salnés ha licitado por la vía de urgencia otra parte de su proyecto para la mejora del ciclo de agua potable y por 238.000 euros. En esta ocasión, se trata de otro nuevo equipo de bombeo que completará al existente, permitiendo cubrir las «espectaculares puntas de consumo» del verano por la presión turística y que este año incluso obligaron a preparar un protocolo de urgencia, después de un julio de consumo histórico.

Aunque finalmente no fue preciso, el sistema se lleva todos los veranos al límite y este agosto no será menos. Por eso, la entidad supramunicipal viene introduciendo mejoras como esta, aunque la fundamental es la ampliación de la planta potabilizadora de agua, en fase de redacción.

En cuanto al nuevo bombeo, será de cámara partida, es decir, en superficie, lo cual también será positivo en caso de avería, pues el resto están en profundidad y, por tanto, es más dificultoso un arreglo. Además, estará preparado para su conexión con la planta fotovoltaica que también se va a crear en esta planta de bombeo de Pontearnelas que impulsa el agua del Umia a la ETAP. Este proyecto también está en licitación y ambas actuaciones tienen que estar terminadas el 15 de noviembre para no perder la ayuda de algo más de 400.000 euros concedida por la Xunta.

Cabe recordar que el propósito es prepararse para escenarios de elevados consumos, pero también del precio del suministro eléctrico, pues los más de mil paneles solares permitirán generar hasta un 80% de la energía necesaria para que la instalación funcione.