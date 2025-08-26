Marbella, Assia y Charleston actúan en las fiestas de Castrelo

La parroquia cambadesa de Castrelo tiene todo listo para un fin de semana lleno de fiestas en honor a San Roque y a San Ramón. La verbena correrá a cargo de Marbella, Assia, Fuego y Charleston Big Band. Además, repite el concurso de elaboración de tortillas bajo la organización de las Mulleres Rurais As Saíñas.

El programa arranca este viernes con un espectáculo especial de la primera orquesta, que está de 20 aniversario, y la música será una constante también el sábado y el domingo a través de las alboradas y las sesiones de vermú y pulpo de Con de Xido y Furruxa Gaiteiros, además de que el Coro San Francisco de Castrelo y la Coral Santa Eulalia de Dena cantarán en la misa solemne y la Banda de Música de Castrelo acompañará en la procesión del domingo. Y por si el tiempo no acompaña, no faltará la gran carpa, junto a la iglesia.