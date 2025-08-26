El Madruga, desde 40 euros al mes para las familias catoirenses
Con la apertura del plazo de inscripción del Plan Madruga, el Concello de Catoira anuncia que va a mantener el número de plazas disponibles con las mismas condiciones y precios.
Comenzará el próximo 8 de septiembre de 7.30 a 9.30 horas para facilitar la conciliación de las familias. El servicio se desarrollará en el CPI El Progreso.
Los precios serán de 40 euros mensuales, incrementando diez euros por cada hermano a mayores. También abren la posibilidad de adquirir un bono de 10 usos para casos puntuales por el precio de 35 euros. Para inscribirse, las familias interesadas deben cubrir digitalmente el formulario disponible en la sede electrónica del Concello o recogerlo y entregarlo en el departamento de Servizos Sociais.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las orcas cercan las Rías Baixas
- Aumentan la prisión para el conductor del accidente mortal del Porsche de Meis
- Herida grave tras tropezar en el paseo de Pedras Negras
- La panleucopenia felina desborda los medios del Refuxio de Cambados
- Sorprendidos en bici eléctrica por la playa de A Lanzada
- ¿Quién quiere vender berberecho, mejillón, navaja, pulpo, choco o arroz en la Festa do Marisco?
- La antigua Opel de Carril, a punto de ser entregada a los bateeiros de Opmega
- El mapa de los apellidos de O Salnés