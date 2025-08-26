El Madruga, desde 40 euros al mes para las familias catoirenses

Con la apertura del plazo de inscripción del Plan Madruga, el Concello de Catoira anuncia que va a mantener el número de plazas disponibles con las mismas condiciones y precios.

Comenzará el próximo 8 de septiembre de 7.30 a 9.30 horas para facilitar la conciliación de las familias. El servicio se desarrollará en el CPI El Progreso.

Los precios serán de 40 euros mensuales, incrementando diez euros por cada hermano a mayores. También abren la posibilidad de adquirir un bono de 10 usos para casos puntuales por el precio de 35 euros. Para inscribirse, las familias interesadas deben cubrir digitalmente el formulario disponible en la sede electrónica del Concello o recogerlo y entregarlo en el departamento de Servizos Sociais.