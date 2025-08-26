José Blanco, Víctor Grande e Irene Medín suman una noche de humor ala causa de Leo

El auditorio de O Mosteiro acogerá el 5 de septiembre un espectáculo de monólogos como parte de la recaudación solidaria de la Carreira de Leo. El cartel lo conforman José Blanco, Víctor Grande e Irene Medín y las entradas ya están a la venta en Ataquilla.com por 8 euros, la anticipada. Ese día también podrá comprarse en el lugar, por dos euros más.

Desde la organización recuerdan que el dinero tendrá el mismo destino que el evento deportivo del 5 de octubre. Por un lado está la Asociación Española de la enfermedad de Alexander, una dolencia ultrarrara que afecta al sistema nervioso central y no tiene cura. Como consecuencia de esto, provoca un grave deterioro de las capacidades motoras y cognitivas de los pacientes. Cabe recordar que en O Grove hay un niño afectado.

La otra beneficiaria será Duchenne Parent Project, que reúnen a personas con la distrofia muscular de Duchenne y Becker. Se trata de una enfermedad que provoca un debilitamiento de los músculos hasta perder su funcionalidad, limitando enormemente su esperanza de vida.