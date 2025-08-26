José Blanco, Víctor Grande e Irene Medín suman una noche de humor ala causa de Leo

La carrera benéfica de Meis ofrece el día 5 un espectáculo de monólogos

Lucía Romero

Meis

El auditorio de O Mosteiro acogerá el 5 de septiembre un espectáculo de monólogos como parte de la recaudación solidaria de la Carreira de Leo. El cartel lo conforman José Blanco, Víctor Grande e Irene Medín y las entradas ya están a la venta en Ataquilla.com por 8 euros, la anticipada. Ese día también podrá comprarse en el lugar, por dos euros más.

Desde la organización recuerdan que el dinero tendrá el mismo destino que el evento deportivo del 5 de octubre. Por un lado está la Asociación Española de la enfermedad de Alexander, una dolencia ultrarrara que afecta al sistema nervioso central y no tiene cura. Como consecuencia de esto, provoca un grave deterioro de las capacidades motoras y cognitivas de los pacientes. Cabe recordar que en O Grove hay un niño afectado.

La otra beneficiaria será Duchenne Parent Project, que reúnen a personas con la distrofia muscular de Duchenne y Becker. Se trata de una enfermedad que provoca un debilitamiento de los músculos hasta perder su funcionalidad, limitando enormemente su esperanza de vida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents