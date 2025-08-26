Los incendios de Ourense hacen aflorar las quejas por la proliferación de maleza
Los arousanos se muestran especialmente sensibilizados y temerosos
Denuncian el riesgo que entrañan las fincas sin desbrozar, tanto públicas como privadas
De lugares de Vilagarcía como Bamio, Trabanca, Marxión, A Torre, Vilaxoán y el centro urbano, desde San Vicente de O Grove, de Vilanova de Arousa y de otros muchos puntos de la comarca de O Salnés y el Ullán, no dejan de llegar quejas por la proliferación de maleza y su proximidad a viviendas o núcleo habitados.
Los incendios de Ourense parecen haber aumentado la preocupación de los arousanos, que se quejan por la existencia de fincas totalmente descuidadas, tanto de particulares como de administraciones públicas.
Temen que el abandono de estos terrenos pueda actuar como «un polvorín» en caso de fuego, pues sospechan que «las llamas se extenderán rápidamente» y acabarán afectando a sus propiedades, de ahí que pidan la intervención de sus respectivos concellos, la Xunta y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.
En la localidad vilagarciana llama poderosamente la atención el estado en que se encuentra una parcela anexa al centro de educación especial Princesa Leticia y lindante con centenares de viviendas de las calles Vista Alegre y Travesía de Pablo Picasso.
Como ya se denunció en anteriores ocasiones en FARO, ese terreno está sujeto a un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vilagarcía y los propietarios del Pazo de Vista Alegre.
Lo que sucede es que ninguna de las dos partes se está haciendo cargo del mantenimiento, y esto hace que el terreno en cuestión esté repleto de maleza, además de tener árboles cuyas ramas invaden las propiedades de los vecinos.
Y eso a pesar de tratarse de una zona muy transitada, ya que por ella se acede tanto al Parque Botánico Enrique Valdés Bermejo como al popular parque del Castro de Alobre, donde el domingo se celebra una conocida fiesta folk participada por el propio Concello.
Pero hay otros muchos ejemplos, tanto en el municipio vilagarciano como en O Grove, donde las denuncias por la invasión de maleza se repiten desde hace meses.
