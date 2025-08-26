Guardia Civil y Policía, contra la venta ambulante y la falsificación

Policía y Guardia Civil colaboran en los diferentes municipios de la comarca para combatir la venta ilegal de todo tipo de productos y evitar delitos como el que atenta contra la propiedad industrial, que en demasiadas ocasiones queda de manifiesto en los mercadillos ambulantes.

Este martes por la mañana, sin ir más lejos, la Policía Local de Vilagarcía obligó a levantar un puesto ambulante de sombreros que desde hace semanas se instalaba en la plaza de Galicia. Estaba operativo todos los martes y sábados, coincidiendo con el desarrollo del tradicional mercadillo ambulante que se celebra a solo unos metros de la citada plaza de Galicia.

La Policía Nacional de Vilagarcía vigilando el mercadillo ambulante de la ciudad. / M. Méndez

Esta vez el vendedor de los sombreros tuvo que recogerlos tras recibir la visita de dos agentes municipales que patrullaban a pie por el centro de la ciudad, al igual que hacían por el propio mercado efectivos de la Policía Nacional.

Vigilancia y disuasión

En este caso intervienen tanto de paisano como uniformados, tratando de garantizar la seguridad ciudadana en el área de influencia del mercadillo, disuadir a posibles delincuentes –especialmente en el caso de los carteristas– e intervenir con rapidez en caso de cualquier otro suceso.

Paralelamente, este lunes actuaban conjuntamente en el mercadillo de Sanxenxo la Policía Local y la Guardia Civil, en este caso para estrechar el cerco contra la venta de ropa y complementos falsificados.

Policía Local de Sanxenxo y Guardia Civil en el mercado ambulante, ayer. / FdV

Explican en el instituto armado que el dispositivo policial «finalizó con una investigación contra seis personas por un supuesto delito contra la propiedad industrial».

Dos denunciaas previas

Parece ser que esta intervención fue resultado de «dos denuncias interpuestas por dos importantes firmas comerciales», las cuales advirtieron a la Guardia Civil de que «se estaban poniendo a la venta productos falsificados de sus firmas en el mercadillo de Sanxenxo».

Fue así como se identificó a los seis investigados y se procedió a la aprehensión de «un total de 489 productos de marroquinería y complementos supuestamente falsificados», tales como bolsos, cinturones y carteras.

Con mayor o menor periodicidad, este tipo de controles se efectúan igualmente en mercadillos como el de O Grove, donde en el pasado su Policía Local y la benemérita también procedieron a la incautación de diversas prendas y objetos falsificados.