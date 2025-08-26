Un grupo teatral inspira su obra en Catoira, tratando la «pérdida de conocimientos entre generaciones»

Cuatro dramaturgas investigarán hasta el jueves en Catoira cómo ha evolucionado el conocimiento del vecindario sobre los cultivos y las cosechas. Para ello recogerán testimonios entre las personas que participan en las actividades de envejecimiento activo desarrolladas en el CEMUMA y en las parroquias de Abalo, Dimo y Oeste.

Loaira Lázare, Miguel Cavadas, María Espasandín y Areta Bolado, conforman el equipo de «As Devoracións». «Recogerán la tradición oral y los conocimientos de la gente mayor como el léxico sobre cosechas, cultivos, recetas, coplas y todo el material que puedan obtener para incorporarlo al texto de su pieza de teatro», aseguran desde el Concello.

Desde el grupo explican que «el origen de la obra surgió con una tortilla de patatas». Se preguntaron a sí mismos si sabrían plantar una patata, a lo que Lázare responde: «En mi caso, mi abuela sabía, mi madre puede que sí, y yo no tengo ni idea». La conclusión obtenida tras esta reflexión fue «la gran pérdida de conocimiento que existe entre apenas dos generaciones».

Una de las intenciones de la obra pasa por poner de manifiesto cuestiones como de que nos alimentaríamos si hubiera que limitarse a comer lo que se ha podido obtener a menos de quince minutos de cada hogar, con lo que sostienen que «habría una gran diferencia entre lo rural y la urbe».

Por ello, el conjunto de testimonios recogidos en Catoira será la base para la dramaturgia y los textos de un espectáculo teatral original que, según calculan las autoras, podrá salir a la luz en aproximadamente un año.

Escogieron Catoira por sus características rurales, la existencia de vínculos personales y el conocimiento del municipio.