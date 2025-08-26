La gastronomía de A Illa conquista paladares en verano

Fueron tres fines de semana que ayudaron a llenar de visitantes el pequeño municipio arousano de A Illa. Las Festas Gastronómicas do Mar dejaron un muy buen sabor de boca tanto entre la organización, el Céltiga, como entre los miles de visitantes que se acercaron a A Illa a degustar prácticamente todos los mariscos que se extraen de las aguas de la ría de Arousa.

El presidente de la entidad, José Ricardo Dios «Harry», agradecía ayer su implicación a los voluntarios que colaboraron en que la fiesta saliese adelante, tanto padres de jugadores de la base como los propios directivos. Las fiestas comenzaron el pasado día 8 de agosto y se sucedieron durante los dos siguientes fines de semana, incluyendo el festivo del día 15. La mayor parte de esas jornadas el paseo de O Cantiño contó con mucha animación coincidiendo con las horas de la comida y la cena, llenándose casi por completo las dos carpas que habilitó el club para la celebración del evento. «Fueron unas jornadas de mucho trabajo, pero consideramos que han sido un éxito de público y de producto a precios muy asequibles», explicaba Otero. Entre los cientos de visitantes que se acercaron a O Cantiño destacó la presencia de comensales de toda la geografía española, pero también de portugueses y de franceses que se encontraban pasando las vacaciones en las proximidades de A Illa.

Al igual que el resto de fiestas gastronómicas en A Illa, el evento es clave para el Céltiga, ya que esos ingresos permiten después afrontar sin estrecheces económicas la temporada, especialmente en el fútbol base, donde hay que hacer frente a los gastos de arbitrajes o viajes de la docena de equipos con los que cuenta la entidad.

Pero la oportunidad de seguir degustando marisco en A Illa de Arousa no se acaba aquí, sino que continúa el próximo fin de semana, con la celebración de la Festa da Ameixa Rubia, otra de las delicatessen que se extraen de las aguas de la ría de Arousa. En esta ocasión, los organizadores son el Club de Ximnasia Rítmica que, una semana después, se harán cargo de la Festa do Polbo. A mediados del mes de septiembre será el turno del «O Mar en Tapas», con once establecimientos ofreciendo tapas de almeja roja.