Denuncian un vertedero incontrolado en O Furado

Vecinos de O Furado, en A Illa de Arousa, denuncian la existencia de un vertedero incontrolado de escombro de obra en una finca particular de la zona, un vertedero que ha ido creciendo en los últimos meses sin que se le haya puesto freno. Es por ello que reclaman al Concello de A Illa que tome medidas al respecto con el fin de que se retire de esa zona lo antes posible, además de reclamar sanciones para los responsables, ya que existe un punto limpio en el municipio al que trasladar ese tipo de residuo.

El vertedero está situado al pie de la PO-299, el vial que une la rotonda de A Franqueira con el muelle de O Xufre, por donde entra todo el tráfico viario foráneo camino al casco urbano del municipio, ofreciendo una pésima imagen de un municipio que, durante el verano, vive en gran parte de los ingresos que genera el turismo.