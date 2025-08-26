El curso arranca «movido» en el CEIP SanTomé de Cambados

El CEIP San Tomé lleva días en obras y la dirección del centro ha solicitado una reunión con la Xunta para conocer más detalladamente el cronograma, ya que, aunque se compatibilizarán con las clases, varias zonas van a quedar inutilizadas y ya tienen dificultades para reubicar el comedor.

Su director, Manuel Felpeto, explica que entienden las lógicas molestias de un proyecto tan demandado como es la ampliación del centro, convirtiendo un bajocubierta inutilizado en aulas y otras estancias que harán ganar capacidad para otras 140 personas. No obstante, demandan más información.

La Consellería de Educación señala que, finalmente, no será preciso usar aulas móviles porque solo afectarán al comedor y además, la obra queda en «un extremo del edificio, delimitado y separado del resto del centro para que no se produzcan interferencias en la actividad docente».

De hecho, en un principio, la dirección tenía previsto reubicar el servicio de comidas en el gimnasio y renunciar durante la obra –el plazo es de ocho meses– a su uso habitual, llevando toda las clases de Educación Física al pabellón.

Sin embargo, la adjudicataria les ha comunicado que «en septiembre el gimnasio va a quedar inoperativo por el refuerzo de los pilares, así que tendremos una reunión con la empresa de catering e intentaremos habilitar aulas para esto», explicó Felpeto. Un espacio que tampoco les sobra y de ahí que el CEIP se esté ampliando. «Necesitamos conocer los detalles para anticiparnos y poder buscar soluciones», añadió, esperando que, más pronto que tarde, atienda su petición.