El control de las zonas peatonales da sus frutos en Vilagarcía

Es tan descarada y abusiva la invasión de zonas peatonales de Vilagarcía por parte de todo tipo de vehículos –sobre todo de reparto–, que cualquier mínima intervención o presencia policial obtiene resultados.

Esto, evidentemente, permite identificar y sancionar a los conductores que se saltan las normas, ya sea por ocupar calles en las que lo tienen prohibido o por no respetar los horarios de carga y descarga.

Esta mañana, por ejemplo, los policías pudieron «cazar» a más de un conductor circulando o estacionado en zonas peatonales a horas en las que está prohibido descargar.