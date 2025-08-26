El control de las zonas peatonales da sus frutos en Vilagarcía

Los agentes «cazan» a más de uno en horarios y calles prohibidos

Dos agentes con el conductor de una furgoneta, esta mañana.

Dos agentes con el conductor de una furgoneta, esta mañana. / M. Méndez

Manuel Méndez

Manuel Méndez

Vilagarcía

Es tan descarada y abusiva la invasión de zonas peatonales de Vilagarcía por parte de todo tipo de vehículos –sobre todo de reparto–, que cualquier mínima intervención o presencia policial obtiene resultados.

Esto, evidentemente, permite identificar y sancionar a los conductores que se saltan las normas, ya sea por ocupar calles en las que lo tienen prohibido o por no respetar los horarios de carga y descarga.

Esta mañana, por ejemplo, los policías pudieron «cazar» a más de un conductor circulando o estacionado en zonas peatonales a horas en las que está prohibido descargar.

