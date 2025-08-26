El Concello de Cambados no cederá a los reclamos de los padres de la guardería

El Concello de Cambados no accederá a las reclamaciones de los padres de la guardería que piden ampliar más el horario de recogida del mediodía. El concejal de Ensino, Liso González, se atiende a un decreto de la Xunta y aunque está dispuesto a dialogar más, advierte que seguirán sus directrices, «así que los niños que sigan en el centro después de las 13.30 horas tienen que haber comido».

Esta opción es rechazada por familias que quieren ir a las 14.00 horas, cuando se lo permite sus horarios laborales, y que sus hijos coman en casa con ellos, no en el centro, e incluso se plantean realizar movilizaciones. De hecho, llegan a acusar al Ayuntamiento de imponerle el servicio de comedor de manera indirecta, pero el edil lo rechaza. «Mi despacho está abierto e intentaremos hacerles ver que hay unas normas y que más allá de las 13.30 horas no puede quedar ningún niño bajo nuestra responsabilidad sin comer», reiteró.

Con todo, las últimas comunicaciones de los afectados le han «sorprendido», pues «la concesionaria me había trasladado que tras el último cambio porque, es verdad que a las 12.30 horas era muy temprano, solo había dos familias disconformes y una tercera a medias. Además, no pueden decir que no se les informó; el nuevo reglamento de funcionamiento y el proyecto educativo estuvieron expuestos al público».

Asimismo no entiende su petición de contratar un monitor que atienda a los niños en ese tiempo. «La guardería ya es un servicio de conciliación, abre hasta las 19.00 horas y los niños están atendidos, pero hay unas normas y en la última reforma de la Xunta se le dota más de un carácter educativo. También el Concello hace el esfuerzo de pagar agosto sin cobrarle nada a las familias, aunque la Xunta lo considera inhábil y no cubra ese mes».