El Combate Naval superó la asistencia de 2024 al atraer a 33.000 visitantes

Esta edición de San Roque de Vilagarcía va camino de convertirse en una de las más multitudinarias de los últimos tiempos, a la vista de los datos que van trascendiendo sobre su capacidad de convocatoria. Y es que, al igual que la Festa da Auga, el día del Combate Naval también se superaron las cifras de anteriores, atrayendo en esta ocasión a 33.000 visitantes.

Como siempre, la cifra procede del análisis de los dispositivos móviles y supone 10.000 personas más respecto al mismo sábado del año pasado, siendo esta edición «una de las de mayor asistencia desde que hay recuerdo», destacaban ayer desde Ravella.

El Concello ya lo «intuía» a ojo, viendo la cantidad de personas concentradas en la ciudad en el día de este espectáculo pirotécnico «único en Galicia» y con más de 150 años de tradición . Pero ahora, el informe elaborado por Orange para la Mancomunidade do Salnés, que mide todos los flujos de la comarca, «corrobora esta hipótesis».

Detalles

En total, se contabilizaron 32.871 visitantes de los cuales, un 98% eran de procedencia nacional (21.130) y el resto, extranjeros (713). Pero además, de este total se puede saber cuáles fueron turistas, es decir, personas que pernoctaron en la zona, siendo la cifra de 6.315 personas con residencia en España y de 214, en el caso de gente procedente de otros países.

A esto habría que sumar los residentes y los regulares –personas que acuden a diario por trabajo, compras, estudios... – que estuvieran ese día en Vilagarcía. De haber estado todos, la población habría llegado a las 90.000 personas.

Los datos fueron aportados por la administración local, que está recabando más para ofrecer mañana un balance global de las celebraciones patronales que terminaron el domingo y que, en asistencia, van camino de convertirse en una edición de récord. Cabe recordar que hace unos días compartió los correspondientes a otro de los eventos más característicos, la Festa da Auga, y también fueron superiores a los del año pasado, tras recibir a 55.454 visitantes, un 18% más.

«Las cifras, en todo caso, demuestran la gran capacidad de convocatoria de las Festas de San Roque», añade el gobierno de Alberto Varela en su comunicado, destacando como una de las razones para su declaración como de interés turístico nacional «la gran afluencia de público y la disparidad de propuestas».