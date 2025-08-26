El chef Álex Iglesias reinventa la caña de Valga con cuatro cócteles de autor

Valga continúa con la celebración de showcookings dentro del marco de la Festa da Anguía e Mostra da Caña do País. Esta vez fue el turno de «Moito máis que caña». Un día más, el chef lalinense Álex Iglesias utilizó caña blanca, hierbas y tostada para deleitar con cuatro combinados a los treinta asistentes a la demostración de cocina en directo.

El primero de ellos fue Tostada Sour, una versión del Whisky Sour en el que la caña tostada se equilibra con el zumo de limón y el sirope de azúcar. Iglesias explicó que se puede completar con clara de huevo.

Laranxa da Terra fue el segundo de los cócteles combinando la caña blanca, el zumo de naranja natural y la miel. El tercero fue Mel e Lume, un preparado caliente de caña tostada, aderezado con miel y canela. En ambos se utilizó la Mel de Galicia con sello de calidad.

Asistentes al «showcooking» / FdV

El colofón fue Verde Galego, compuesto por zumo de manzana verde, lima y sirope de menta, que mezclados con la caña de hierbas dan como resultado una bebida de lo más refrescante.

Los showcookings ponen punto final mañana con «Universo anguía», en el que se elaborarán cuatro recetas con este pescado para la que ya están todas las plazas cubiertas.

Valga sigue sumando actividades de la programación de su fiesta. Una de las más destacadas es el concierto de Quinkillada, que tendrá lugar el viernes en el parque Irmáns Dios Mosquera a las 21.30 horas.

Ese mismo día se realizará la última de las catas que decidirán las cañas ganadoras, que serán anunciadas el sábado. Además, el viernes también tendrá lugar la presentación de la botella conmemorativa de la celebración.