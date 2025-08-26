Catoira sumará la Psicología a sus servicios el 2 de septiembre
Tras el anuncio de la cobertura de asesoramiento jurídico a víctimas de violencia, casos de divorcio o custodias, finalmente Catoira incorporará el psicólogo del Centro de Información a la Mujer (CIM) el martes de la semana que viene.
Atenderá de forma semanal. de 9.00 a 11.00 horas, para apoyar emocional y psicológicamente a las mujeres catoirenses. Con esta incorporación, el CIM en el municipio queda completo.
Las citas para psicología y para la abogada se gestionan en la casa consistorial a través del departamento de Servizos Sociais, priorizando las atenciones de urgencia.
El alcalde, Xoán Castaño, insiste en destacar que «la presencia del CIM refuerza los derechos y la calidad de vida de las mujeres en Catoira».
Todo tras un proceso de adhesión al servicio que también abarca a los territorios de los Ayuntamientos de Valga, Pontecesures y Moraña.
