+Bosques agota las plazas para visitar Carreirón y la Ruta da Pedra e da Auga
La Diputación de Pontevedra agotó en menos de una hora las 45 plazas para participar en las visitas guiadas a Carreirón y a la Ruta da Pedra e da Auga que se van a realizar, en el marco del programa +Bosques, a lo largo del mes de septiembre.
Esas visitas están previstas en el parque de Carreirón para los días 13 y 28 de septiembre, donde se muestra a los participantes todos los secretos que esconde este rincón de A Illa de Arousa que destaca por ser un santuario para las aves y por su especial riqueza vegetal
La visita a la Ruta da Pedra e da Auga, entre Ribadumia y Meis, está prevista para el 21 de septiembre, mostrando los molinos que surgieron aprovechando la caída del río Armenteira. Para el mes de octubre están previstas nuevas visitas a estos dos enclaves de la comarca de O Salnés.
- Las orcas cercan las Rías Baixas
- Aumentan la prisión para el conductor del accidente mortal del Porsche de Meis
- Herida grave tras tropezar en el paseo de Pedras Negras
- La panleucopenia felina desborda los medios del Refuxio de Cambados
- Sorprendidos en bici eléctrica por la playa de A Lanzada
- ¿Quién quiere vender berberecho, mejillón, navaja, pulpo, choco o arroz en la Festa do Marisco?
- La antigua Opel de Carril, a punto de ser entregada a los bateeiros de Opmega
- El mapa de los apellidos de O Salnés