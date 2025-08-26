+Bosques agota las plazas para visitar Carreirón y la Ruta da Pedra e da Auga

La Diputación de Pontevedra agotó en menos de una hora las 45 plazas para participar en las visitas guiadas a Carreirón y a la Ruta da Pedra e da Auga que se van a realizar, en el marco del programa +Bosques, a lo largo del mes de septiembre.

Esas visitas están previstas en el parque de Carreirón para los días 13 y 28 de septiembre, donde se muestra a los participantes todos los secretos que esconde este rincón de A Illa de Arousa que destaca por ser un santuario para las aves y por su especial riqueza vegetal

La visita a la Ruta da Pedra e da Auga, entre Ribadumia y Meis, está prevista para el 21 de septiembre, mostrando los molinos que surgieron aprovechando la caída del río Armenteira. Para el mes de octubre están previstas nuevas visitas a estos dos enclaves de la comarca de O Salnés.