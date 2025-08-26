Los bomberos estudian retomar las protestas ante el cierre de parques

Los bomberos del Consorcio Provincial de Pontevedra no descartan regresar a las movilizaciones al asegurar que, a pesar de la firma del convenio colectivo a principios de año, sigue sin solución el cierre de parques por la superación de las horas extraordinarias anuales del personal.

El comité advierte que esta situación afecta a «prácticamente la totalidad», lo cual «agrava el problema», provocando que «el cierre de instalaciones sea cada vez más frecuente y generalizado». Así, exponen lo sucedido en agosto con el incendio industrial de la fábrica de Ratribom (Impex Europa) en Vilagarcía. La estación de O Morrazo había echado la llave «al haberse superado el límite anual de 80 horas extraordinarias» establecidas por la legislación para los trabajadores, así que las tres restantes «tuvieron que centrarse en la extinción de dicho siniestro, quedando toda la provincia desatendida ante cualquier emergencia».

Añaden que los trabajadores han «sobrepasado con creces nuestra disponibilidad y compromiso profesional» y recordaron que incluso se anotaron de manera voluntaria a las peticiones de ayuda por los devastadores incendios de Ourense, como relataron algunos de los bomberos a este diario hace unos días; desplazándose profesionales todas las semanas

Así, consideran que es momento de volver a alzar la voz en lo que consideran una «falta de voluntad política y de gestión que compromete seriamente la seguridad ciudadana» y que les «preocupa profundamente».

«La única provincia»

Cabe recordar que a principios de año se firmó el primer convenio colectivo para el personal operativa del Consorcio, formado por Diputación y Xunta y que incluye los parques de O Porriño, Bueu, Ribadumia y Vilagarcía. Sin embargo, el comité asegura que no ha solucionado esto, «uno de los grandes problemas estructurales» del servicio y que convierte a Pontevedra «en la única de las cuatro provincias gallegas que no ha puesto remedio a esta situación».

Los profesionales exigen que se busque una solución «de inmediato» porque «no podemos permitir que la provincia siga afrontando emergencias con medios insuficientes y sin una planificación adecuada». No obstante, en los próximos días, el comité «valorará nuevas acciones de protesta y no descarta movilizaciones», explican en un comunicado.