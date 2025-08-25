Vilagarcía clausura las fiestas de San Roque con desfile y pirotecnia

Vilagarcía despidió sus fiestas patronales de San Roque con la celebración de la tradicional Batalla das Flores, un desfile infantil que iluminó las calles del centro y puso el broche de oro a once jornadas repletas de actividades. El colofón llegaba apenas 24 horas después de que la ciudad vibrase en la madrugada del domingo con el Combate Naval, el espectáculo pirotécnico que, un año más, congregó a miles de personas en la playa de A Concha-Compostela. Incluso no fueron pocos los que siguieron los fuegos artificiales desde los balcones de sus viviendas.

La cita más mágica de las fiestas se anticipó a la medianoche ayer domingo, cuando la fachada litoral de la ciudad se convirtió en escenario de un show único en Galicia y declarado de Interés Turístico Nacional. El cielo se tiñó de colores durante 22 minutos gracias a los 7.000 fuegos disparados desde el muelle de O Ramal y desde tres plataformas flotantes en el mar.

La empresa Pirotecnia Penide, con más de tres décadas de experiencia en el evento, utilizó cerca de 600 kilos de pólvora y hasta 14 tonalidades diferentes, incorporando además nuevos efectos en forma de abanico que sorprendieron al público. El rugido de la traca final de voladores se confundió con los aplausos y vítores de las miles de personas que abarrotaron la playa de A Concha, convertida en el mejor «patio de butacas», como había anticipado el propio Arturo Penide, portavoz de la pirotecnia.

El colorido fue la nota destacada del desfile de clausura. / Iñaki Abella

La fiesta continuó en la noche de ayer con la tradicional Batalla das Flores, desfile que este año contó con la participación de 53 niños y niñas de entre 5 y 15 años. Divididos en cuatro carrozas temáticas —Fadas de Primavera, Zapateiro e Trasnos, O templo perdido y Fantasías orientais—, recorrieron la ciudad desde la estación de autobuses hasta la plaza de España pasando por las principales calles del centro. El hecho de que el desfile se celebrase de noche permitió realzar la espectacularidad de las carrozas, adornadas con luces y colorido. Mucha fue la audiencia generada por el último acto de unas fiestas que arrancaron el pasado 14 de agosto y que se recordarán como una de las ediciones más multitudinarias.

Estos dos eventos marcaron la recta final de unas fiestas que han convertido a Vilagarcía en referente festivo en Galicia durante el mes de agosto. En total fueron once días de intensa programación en la que destacaron la Festa da Auga, con el día de mayor visitas del año en la ciudad, la propuesta solidaria y circense del Festaclown, y los conciertos celebrados en el parque de A Xunqueira, que reunieron a miles de espectadores con artistas de la talla de Ainhoa Arteta, Toreros Muertos o David Bustamante, entre otros.

Mucha gente salió a la calle a despedir las fiestas de San Roque. / Iñaki Abella

La combinación de tradición y modernidad, junto con la enorme participación popular, han sido las señas de identidad de este San Roque 2025. Con el estallido de luces del Combate Naval y la magia infantil de la Batalla das Flores, Vilagarcía volvió a mostrar la fortaleza de unas celebraciones que cada año atraen a vecinos y visitantes y que se consolidan como una de las grandes citas del verano gallego.

El impacto económico en la hostelería y el comercio local ha sido notable, con miles de personas abarrotando terrazas, restaurantes y hoteles. Todo ello a la espera de un balance en el que una de las primeras conclusiones es un desarrollo sin incidentes reseñables pese a la alta participación y la euforia festiva.