La vendimia 2025 está lanzada

La vendimia 2025 comenzó durante el fin de semana, tal y como se había anunciado en FARO DE VIGO. El buen tiempo reinante, el avanzado estado de maduración de la uva y, sobre todo, el óptimo y compensado equilibrio entre azúcares, acidez y alcohol, propiciaron que se cortaran ya los primeros racimos, sobre todo en bodegas pequeñas y familiares.

Pero también en algunas de las grandes; de esas que están consideradas como referencias del sector vitivinícola gallego.

La recolección va a reforzarse a medida que avance la semana y se disparará la que viene, siempre dependiendo de las condiciones meteorológicas reinantes.

En algunas bodegas se ha decidido adelantar la recolección una semana, para tratar de recoger cuanto antes el fruto de los predios más madrugadores o sensibles.

En este sentido, hay que insistir en que sería conveniente que algunos viñedos recibieran precipitaciones que ayudaran a limpiar e hidratar la uva.

Pero tampoco se trata de que llueva demasiado, puesto que con el fruto tan maduro las lluvias podrían causar problemas, sobre todo si son intensas y prolongadas en el tiempo.

Los viñedos ya están repletos de cajas. | FdV

De ahí que algunas bodegas tengan aún por decidir qué hacer: recoger ahora la excelente cosecha existente o esperar a que las lluvias puedan mejorarla todavía más, pero arriesgándose a salir mal parados.

Docamende

A la espera de acontecimientos, lo mejor que puede decirse en este arranque de vendimia es que la uva, con la albariña como buque insignia, «goza de unas condiciones fantásticas», tal y como explicaban esta mañana desde la empresa de servicios agrarios Docamende, una de las firman que han empezado la vendimia, en su caso trabajando para distintas bodegas de la Denominación de Origen Rías Baixas.

Y es que esta marca de calidad también ha iniciado esta fase crucial en el ciclo de cultivo, sobre todo por parte de bodegas que recogen la primera uva para elaborar los pies de cuba –proceso que favorece la fermentación posterior del conjunto de la cosecha– y también para producir sus vinos espumosos.

Ejemplo de ello es la cambadesa Martín Códax, que da por iniciada la vendimia hoy mismo. «Los primeros racimos de uva albariño llegan a la bodega en un estado sanitario excelente», aseguran en esta firma vitivinícola de la que dependen «más de 500 familias».

Dos vendimiadores en plena actividad. / FdV

Coincidiendo con lo apuntado en las últimas semanas por la Estación Fitopatológica de Areeiro y la propia DO Rías Baixas, Martín Códax destaca que el ciclo vegetativo «se desarrolló de manera uniforme, con una floración óptima y sin incidencias significativas».

En este sentido, «las últimas semanas se caracterizaron por la ausencia de lluvias y temperaturas que superaron en varias jornadas los 30 grados centígrados, acelerando el proceso de maduración y situando el inicio de la recogida en fechas muy similares a las de 2023», señalan en la cooperativa.

Donde Miguel Tubío, su director técnico, argumenta que «las condiciones climáticas fueron este año un reto, pero también una oportunidad para demostrar el compromiso y cuidado de nuestros viticultores».

Es esto lo que permite que la uva empezara a entrar en bodega «en un estado excepcional, con un equilibrio muy interesante entre graduación y acidez que anticipa una gran cosecha», apostilla Tubío.

Control de trazabilidad de la uva en un viñedo adscrito a Terra de Asorei. / INAKI ABELLA DIEGUEZ

Abundando en ello y en todo el proceso de vendimia, que tiene previsto completar durante la primera quincena del mes que viene, en Bodegas Martín Códax resaltan que cada racimo «es trasladado de inmediato» a las instalaciones de recepción, «donde comienza un proceso de vinificación preciso y respetuoso con la variedad para preservar toda la expresión aromática del albariño».

Así pues, «en un contexto marcado por el cambio climático reforzamos nuestro compromiso con la sostenibilidad, implementando prácticas que cuidan el equilibrio natural del entorno y garantizan el futuro del viñedo».

Mensaje similar al que podría lanzarse desde las demás bodegas de la DO Rías Baixas. Nada menos que 176 empresas que van a vinificar alrededor de 50 millones de kilos de uva.

Ese es el fruto previsto en 4.796 hectáreas de superficie amparadas por el sello de calidad que se reparten entre 24.182 parcelas en las que trabajan 4.970 viticultores, según indican en el Consello Regulador que preside Isidoro Serantes.