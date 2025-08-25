Valga crea cócteles con caña blanca, de hierbas y tostada

La caña puede ser mucho más que un acompañamiento para el café o un chupito de sobremesa. Así lo ha querido demostrar ayer el profesional de hostelería Álex Iglesias es un «showcooking» en Valga, donde presentó cuatro cócteles de autor en los que fusionó el licor blanco, de hierbas y tostado con ingredientes como el zumo de limón, el sirope de azúcar, la miel o la canela. La actividad forma parte de las fiestas que Valga dedica a la caña y la anguila.